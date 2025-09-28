元星組トップスター・香寿たつきが東京・渋谷の東急シアターオーブで始まるミュージカル「エリザベート」（１０月１０日〜１１月２９日）で大公妃ゾフィーを演じる。元月組トップ・涼風真世とのダブルキャスト。ハプスブルク帝国の皇后エリザベートと黄泉の帝王トート（死）との関係を軸に、香寿は皇后の義母を勤める。リピーターの多い人気作。この演目で「香寿」と聞いてピンと来る人は少なくないだろう。初演から３０年。香