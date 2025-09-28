U-20ワールドカップが現地時間27日に開幕し、U-20日本代表は初戦にてU-20エジプト代表と対戦した。4大会連続12度目となるU-20ワールドカップ出場を決めた日本代表。初戦の相手はアフリカ U-20ネイションズカップ4位のエジプト代表。日本は4-2-3-1の布陣を敷き、キャプテンのDF市原吏音やDF小杉啓太、MF大関友翔らが先発に名を連ねた。日本は立ち上がりから前線からの積極的なプレスをかけるなど主導権を握るが、次第にエジプトに押