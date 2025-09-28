岡山県でサッカーJ1ファジアーノ岡山のホームにもなる新スタジアムの建設を求める署名活動などが続く中、大学生たちも動き出しました。学生の目線で新スタジアムが地域にもたらす可能性について広く発信しようと、学生主体のワークショップとフォーラムが開催されることになりました。 「岡山に夢を！学生が描くスタジアムと地域の未来 ワークショップ＆フォーラム」は岡山大学公認サ&