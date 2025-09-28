脳腫瘍について医師が解説します（写真：buritora／PIXTA）【表でみる】脳腫瘍が疑われる徴候2025年9月、LUNA SEAのドラマー・真矢さん（55）が、公式サイトを通じて「脳腫瘍」であることを公表しました。右側の頭部に腫瘍が見つかったそうです。真矢さんはまた、2020年にステージ4の大腸がんと診断されており、治療を続けながら活動してきたとのことです。そこで、脳腫瘍とはどんな病気なのか、どんな症状に注意すればいいのか、