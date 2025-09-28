ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè6Àá¥í¥ê¥¢¥óÀï¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤À¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2Éô¤«¤é¾º³Ê¤·¤Æ¤­¤¿¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï³Ê²¼¤È¤¤¤¨¤ëÁê¼ê¤À¤¬¡¢Á°È¾38Ê¬¤ËDF¥Æ¥£¥í¡¦¥±¡¼¥é¡¼¤¬¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥â¥Ê¥³¤ÏÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È19ËÜ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¸åÈ¾20Ê¬¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£¡ØMaxifoot¡Ù¤Ï¡Ö»î¹ç³«»Ï30Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¹¶·â¤ò