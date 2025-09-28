元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、米大リーグでドジャースが２５日（同２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝が決定したことを報じた。スタジオではドジャースの大谷翔平投手が２本差で追うシュワバー（フィリーズ）と２本差の本塁打王争いの行方を報じた。共に残り２試合