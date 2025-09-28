JRÀ¾ÆüËÜËÜ¼Ò¡áÂçºå»Ô28Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤ÎJRÅì³¤Æ»Àþ¡ÊµþÅÔÀþ¡ËÀÝÄÅÉÙÅÄ±Ø¤Î±Ø°÷¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¾å¤ËÉÔ¿³Êª¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂçºå»ØÎá½ê¤ØÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´í¸±À­¤Ï¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²þ»¥Æâ¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤ò°ì»þµ¬À©¤·¤¿¡£µþÅÔ¡½Âçºå´Ö¤ÇÌó2»þ´Ö¾å²¼Àþ¤Î±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢·×Ìó6Ëü3Àé¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£