＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】有名女性が見せた衝撃リアクション優勝の行方を左右する結びの一番は、横綱の変化により一瞬で決着がついた。館内騒然となった次の瞬間、向正面に座る有名女性が“ひと際目立つ”大リアクション。まるでムンクの『叫び』にも似たカメラが捉えた“感情ダダ漏れ”の瞬間だった。大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の休場による不戦勝で1敗を守った横綱・大の里（二所ノ関）を2