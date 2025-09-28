マリークワントから、数量限定フレグランス『CAPRICIOUS（カプリシャス）』が2025年10月1日（水）より発売♡恋を呼ぶ甘い香り「LOVE KNOT」と、幸せを呼ぶフレッシュな「AWESOME DAY」の2種類で、気分や時間帯に合わせた使い分けやレイヤリングも楽しめます。28mL、税込8,800円でオンラインショップや全国店舗にて購入可能です♪ 恋を呼ぶ♡LOVE KNOTの甘い香り LOVE KNOTはピーチを基調としたフル&