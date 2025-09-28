ヤクルトは28日、郄津臣吾監督の今季限りで退任を発表した。なお、郄津監督は今シーズン全日程終了まで指揮を執る。郄津監督は20年に監督就任し、21年にリーグ優勝と日本一に導き、22年にはリーグ連覇を達成。23年、24年は5位に沈み、今季もここまで最下位と低迷していた。