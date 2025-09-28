お笑いタレント千原ジュニア（51）が27日放送されたフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケSP」に出演。東京進出時に「それじゃアカン」と指摘してきた芸人の実名を告白した。ジュニアらがゲストと酒を飲みつつトークするバラエティー番組で、今回は久々に全国ネットで放送された。おぎやはぎ矢作兼（54）、お笑いタレントふかわりょう（51）らと話している中で、ジュニアがかつて東京進出した時代の話題になった。ジュニアが「俺ら