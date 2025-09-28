¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢ICE¡Ê°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ë¤Ø¤Î¹³µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñÆâ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëICE¤Î»ÜÀß¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤ÊÁ´¤Æ¤Î·³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤Î·³¤ÎÇÉ¸¯¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ