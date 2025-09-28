[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]大会ファーストゴールはキャプテンが手にした。U-20日本代表主将・DF市原吏音(大宮)は前半29分に獲得したPKを冷静に沈めた。「緊張は全然なかったし、自信を持って蹴った。練習していたので、確実に決められるという感覚はあった」と振り返った。今年2月のU20アジアカップでもグループリーグ初戦でPKを、U-20W杯出場切符を懸けた準々決勝・イラン戦ではPK戦の勝敗を決め