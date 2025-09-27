米国発のハンズフリーシューズブランド「キジック（Kizik）」が、ハンズフリーウィンターブーツ「ジュノ 2（Juno 2）」シリーズの日本展開をスタートする。10月1日からキジックの公式オンラインストアで取り扱うほか、今後ポップアップストアでの販売も予定している。 【画像をもっと見る】 キジックのハンズフリーシューズは、かかとを滑らせて履く一般的な方式とは異なり、かかと部分に搭載した特許取得済みの「スプリングバ