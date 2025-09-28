「こんぴらさん」として親しまれる金刀比羅宮（香川県琴平町）の氏子らの祭りを巡り、香川県警がトラブル防止に本腰を入れている。太鼓台をぶつけ合う「突き合わせ」で暴力行為が懸念されるとして突き合わせの中止を申し入れた。突き合わせは今年も行われる見通しだが、県警は会場周辺で入場規制を実施する考えだ。突き合わせは、氏子祭（１０月１日）の翌日に関連行事として行われる。各地区の氏子らが太鼓台（約１〜２トン）