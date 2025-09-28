「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は9月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で午前9時20分から東京予選Bブロックの対局を開始した。【中継】注目の東京Bブロック（生中継中）SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。今期の東日本地区は、ファン選出で中村太地八段（37）、羽生善治九段