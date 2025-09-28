毎日使う包丁って、どうして切れ味が悪くなってきますよね。わざわざ研ぎに出すのは時間がかかるし、プロに頼むとコストもかさむ…そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！手軽にお家で使える研ぎ器で、可愛らしいデザインもGOOD。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：包丁研ぎ吸盤タイプシロクマ価格：￥110（税込）サイズ（約）：W57×H52×D36mm販