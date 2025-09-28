『#旅ラン 美しい越後湯沢の朝を走る。２０２５年８月出走。』と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎さんが、新潟県・越後湯沢の自然や名産について走りながら語った。動画内で茂木さんは「越後湯沢に来ています。東京に比べれば若干涼しいとは言えますが、それも今28度ですからね。やっぱり暑いです。夏ですね」とリアルな気候を伝えつつ、「米どころの新潟。米が本当に美味しいんだよ」と地元グルメへの賛辞を惜しまなかった。