ぎゅうぎゅうに詰まった本棚から本を取り出すとき、指が入らず苦戦した経験はありませんか？そんなプチストレスを解消してくれる便利アイテムをセリアで見つけました！しおり感覚で使えて、リング部分に指を引っ掛けるだけでスッと取り出せるデザインが優秀！勉強や仕事の効率アップにもひと役買ってくれます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ピックアップブックマーク価格：￥110（税込）サイズ（約）：60×26×1mm内容