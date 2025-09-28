メイク講師のSAKIです。アイメイクだけじゃなく、チークやハイライト、シェーディングなど「ぼかし」が必要な箇所が多々あります。あえてパキッとラインを残すメイクもありますが、今っぽく垢抜けた、自然なメイクを楽しみたいなら「ぼかし」のテクニックは重要！特にアイメイクにおけるぼかしテクは、必要不可欠。今回は、「ぼかし」ってどうしたらいいの？というメイク初心者さんや、綺麗なぼかし方が分からない！といった垢抜け