·ª¸¶¿´Ê¿¤µ¤ó¡ÊÎÁÍý²È¡Ë¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¡Ê?¤æ¤È¤ê¤Î¶õ´Ö:Êì¤ÇÎÁÍý²È¤Î¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢Éã¤Ç¸µ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÎè»ù¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢¸½ºß¤Ï¿´Ê¿¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¥´¥ë¥Õ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡ÛÃæ´Ý»°Àéåé¤µ¤ó¡Ê1¡Ë¥í¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤Ç»ä¤òÍ¶¤Ã¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¡Ö·º»ö¥³¥í¥ó¥Ü¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹Éã¤Ï¥´¥ë¥Õ¤âÀÜÂÔ¤âÂç·ù¤¤¡£²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÀÜÂÔ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤ÏÂçÊÑ