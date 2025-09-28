具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官が27日、「米国との為替交渉は今回協議が完了し近く発表する計画」と明らかにした。具副首相はこの日午後、仁川（インチョン）国際空港で米国でのスケジュールを終え帰国した際に記者らと会い、「李在明（イ・ジェミョン）大統領がベッセント米財務長官とまず会い、私も同席した。（その場で）李大統領が通商交渉と通貨スワップに関連しての言葉があり、私が続けてベッセント長