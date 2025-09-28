大田（テジョン）の国家情報資源管理院電算室でリチウムバッテリー交換作業中に火災が発生し、「政府24」など国民生活と直結した400以上のオンライン行政サービスがまひした。韓国政府は危機警報を「深刻」段階に上げ、中央災害安全対策本部を稼動した。電算災害で中央災害安全対策本部が運営されたのは初めてだ。行政安全部と消防当局によると、火災は26日午後8時15分ごろ、大田市の国家情報資源管理院5階電算室で発生した。現場