¡Ö¤É¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ï¤ªÏÃ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÅö¼Ò¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Î©¤¿¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò±¿¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×µ­¼Ô¤¬µó¤²¤¿Ë´¤­Ì¾ÇÏ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯·Á¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç¹¾±¿Á÷¡ÊËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡Ë¤ÎÇòÀîÅµ¿Í¼ÒÄ¹¡£Æ±¼Ò¤Ï1969Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë