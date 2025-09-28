「Crocs（クロックス）」が、ミルクチョコレート菓子の「M&M’S（エムアンドエムズ）」とコラボレーション。クロッグ2型とM&M’S キャラクタージビッツチャームズが、10月10日（金）より、クロックス取扱店舗やクロックス公式オンラインストアなどで販売されます。ポップなカラーリングとデザインがかわいいので、ぜひチェックしてみて。「M&M’S×クロックス」コラボのクロッグ&ジビッツチャームM&M’Sのカラ