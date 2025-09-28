長年の夢だったマイホームを手に入れたまりは、新しい生活を心から楽しんでいました。向かいに住む、優しくて気さくな隣人・えりこと出会い、二人はすぐに仲良くなります。しかし、えりこから感じる友情は、いつしか巧妙な罠へと変わって…。『フレネミーママ友』第3話をごらんください。 町内会の一件以来、他のママ友との関係がぎくしゃくする中、えりこの言動はだんだんと露骨にまりを陥れるような空気を帯びてい