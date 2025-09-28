¡Ú¥í¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç27Æü¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥í¥ê¥¢¥óÀï¤Ç¸åÈ¾20Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£