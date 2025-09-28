ファミリーレストラン「ココス」は10月1日、月替わりメニュー『今月のグルメ〜10月〜』として、きのこを使った包み焼きハンバーグとサイドメニューを発売する。ラインアップは、「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバーグ」「舞茸とほうれん草のバターソテー」の2品。販売期間は10月下旬まで。いずれも全国のココス507店舗で販売する。空港内の店舗では販売しない。◆「きのこと燻製ベーコンのクリーム包み焼きハンバー