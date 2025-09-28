［ペットライフ交遊録］文田健一郎さん＜１＞２０２１年１１月、保護猫シェルターから我が家にやってきたのが、茶トラ柄のしょうが（メス）、麦わら柄のわさび（メス）です。ともに今年８月で４歳になりました。妻と２歳、０歳の娘とねこちゃん２匹の「４人＋２匹」で楽しく、にぎやかに暮らしています。僕は子どもの頃からねこちゃんが好きでした。妹が猫アレルギーのため山梨県内の実家では飼えなかったのですが、野良の子