料理が苦手でも、日々献立を一生懸命考える主婦はたくさんいます。このエッセーの主人公・たままま(@decoboco.tama)さんもその一人。しかし、連日夫から「今日飲みに行っていい？」と連絡が。誰のための料理か分からなくなり、胸にためていた思いがあふれます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『もう二度と料理しないと心に決めた日』をごらんください。