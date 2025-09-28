元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。ソフトバンクが２７日に西武を４―１で破り２年連続２３度目のリーグ制覇（１リーグ時代の２度含む）を決めたことを報じた。５月１日には今季最大の借金７、首位とゲーム差６の最下位と苦境に立たされたが逆転Ｖ。主力に離脱者が相次いだ中でも頂点に立った。１０月１５日から日本シリーズ進出を