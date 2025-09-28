現在、妊娠7か月のゆみこは、夫の元太のマザコンに悩まされていました。何かあるたびに「お母さんが言ってた」「お母さんに聞いてみようという元太。ある日、餃子づくりをきっかけについにゆみこの怒りが爆発して…。『マザコン夫にガツンと言った話』をごらんください。 餃子の味付けをめぐるけんかの翌朝、元太は自分の態度を謝りつつも「お母さんの餃子はおいしいから」と譲りません。元太と家族の在り方を考え直したいゆみこ