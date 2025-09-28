野球教室を終えて取材に応じる松井秀喜さん＝27日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのヤンキースなどでプレーした松井秀喜さんが27日、ニューヨークで開催した野球教室で取材に応じ、30日に始まる今季のプレーオフでは「もちろんヤンキースを応援する」と古巣への愛着を口にした。プレーオフには2年連続シーズン50本塁打に到達した大谷翔平らが所属するドジャースやシーズン30本塁打と100打点到達を果たし