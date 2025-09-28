ゴルフクラブの中でも5Wは、飛距離とコントロールのバランスに優れ、多くのゴルファーに幅広く活用されています。しかし「5Wの飛距離はどのくらいなのか」「ドライバーやアイアンとの違いは？」と疑問に思う方も少なくありません。数値の目安を把握していないと、ショットの選択を誤り、スコアメイクに影響してしまうこともあるでしょう。 本記事では、5Wの平均飛距離の目安や使いどころ、飛距離が伸びない原因