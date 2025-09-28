＜パナソニックオープン 3日目◇27日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞岩田寛は静かにずっと怒っていた。9番パー5。残り237ヤードから3番アイアンで2オンに成功すると、5メートルのイーグルパットを沈めた。さらに奪ったバーディは6個。「64」はこの日のベストに並ぶスコアであり、今季自己最高だ。【連続写真】44歳でも第一線！岩田寛のドライバースイング誰がどう見ても会心のラウンドで2位に浮上して