＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞宮城での3日間大会は、2日目を終えて首位に6人が並ぶという大混戦の展開となった。これは最終日前日の最多人数タイ記録で、過去には1995年の「大王製紙エリエール女子オープンゴルフトーナメント」、2011年の「ニトリレディスゴルフトーナメント」の2例しかない異例の“団子状態”だ。【写真】これはキツい！ドロップエ