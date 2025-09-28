トランプ大統領の移民政策に抗議するデモ隊と対峙（たいじ）する移民税関捜査局（ＩＣＥ）の隊員＝１日、オレゴン州ポートランド/John Rudoff/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２７日、米オレゴン州ポートランドに軍隊を派遣して、反ファシスト運動を意味する「アンティファ」や「その他の国内テロリスト」によって包囲されているとする移民税関捜査局（ＩＣＥ）の施設を守ると明らかにした。トランプ氏はポートランドについて