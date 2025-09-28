イライラ・怒りを解消する方法はご存じですか？ 自分の感情をコントロールするコツについて「公認心理師」の甘中さんに解説していただきました。 監修公認心理師：甘中 亜耶（公認心理師） 京都文教大学大学院 臨床心理学研究科修了。大学院修了後、発達相談を経験した後、2022年から児童精神科クリニックと保健所に勤務。精神疾患やメンタルヘルスに関して「正しい情報を分かりやすく伝える」をモットーにフリ&