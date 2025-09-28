お話を伺ったアドビ株式会社のタイプフェイスデザイナー、西塚涼子さん（撮影：梅谷秀司）『貂明朝』に『百千鳥』…西塚さんが手がけたフォントを公開！きっと目にしたことがあるはず!?文字の役割を「ファッションであり、聞こえていない声でもある」と表現する一人の女性がいます。スマートフォンでニュースを読んだり、パソコンで資料を作ったり。私たちの毎日は、たくさんの「文字」で溢れています。普段、何気なく目にしてい