「大和温泉」の番台に立つ工藤卓輝さん（奥）＝8月25日、青森県平川市青森県平川市の「大和温泉」は、介護予防の運動ができる送迎付きの通所型福祉施設を併設した、一風変わった公衆浴場だ。家業の温泉を継いだ介護福祉士の工藤卓輝さん（49）が地域の高齢者が通い続けられるようにと3年前、宴会場を改装し介護予防トレーニング機器をそろえた。「困り事を抱える地域の人は多い。番台に立ったからこそ気付けた」（共同通信＝山本