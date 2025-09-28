◇インターリーグドジャースーマリナーズ（2025年9月27日シアトル）ドジャースの大谷翔平投手（31）が、27日（日本時間28日）のマリナーズ戦は先発から外れ、ベンチスタートとなったことが発表された。トミー・エドマン（30）が「1番・DH」で先発する。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は大谷が欠場することを明かした。28日（同29日）の同戦は出場する。ロバーツ監督は「今夜は出場しない。彼は“監督が