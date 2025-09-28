プロ野球の福岡ソフトバンクホークスがパ・リーグ連覇を決めた２７日、ベルーナドーム（埼玉県所沢市）で小久保裕紀監督（５３）の胴上げに加わった大関友久投手（２７）は笑みを浮かべ、「チームの力になれてうれしい。新しい自分の可能性も感じられたシーズンだった」と語った。がんを乗り越え、今季自身初の２桁勝利を挙げて優勝に貢献した左腕にとっても、歓喜の瞬間となった。（丸山一樹）一軍で登板を重ねていた２０２２