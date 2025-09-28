ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£37½µ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö37½µÁÐ»Ò¤Ä¤¤¤ËÀµ´ü»º¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¤¤¤Ä»º¤Þ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¤Î»þ´ü¤Ä¤¤¤Ë¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·ì°µ¤Ê¤É¤Ê¤É¹ç³ÊÍÓ¿åÎÌ¤Îº¹¤ä½Å¤µ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¡¢Ã±ÂÎÊ¿¶Ñ¤¯¤é¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¤­¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÐ»Ò¤ÇÁá»º¤Ê¤é¤º¤ËÀµ´ü»º·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤âÁá