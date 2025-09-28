◇ア・リーグタイガース 2―1 レッドソックス（2025年9月27日ボストン）ア・リーグ中地区のタイガースが2年連続のポストシーズン（PS）進出を決めた。27日（日本時間28日）に敵地でレッドソックスを2―1で破り、87勝74敗として東地区のブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、西地区優勝のマリナーズに続いてプレーオフ出場権を手にした。残り1枠は中地区のガーディアンズ（86勝74敗）か西地区のアストロズ（85勝75