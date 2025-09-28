西村知美（54）渡辺めぐみ（61）ミノワマンD・Z（49）がこのほど、神奈川・鎌倉市で開催された「クリーンアップかまくら2025秋季うみをきれいに！まちをきれいに！」に参加した。3人は田中美奈子（58）率いる「80年代アイドル」を中心としたコーラスグループ「Neo★Stars」（ネオ★スターズ）のメンバー。同グループはパワーコーラスのパフォーマンスを中心とした“エンターテインメント”とともに、“社会貢献”も活動の軸とし