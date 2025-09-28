動画タイトル「#脳教室受験は、苦手科目から取り組め」で、脳科学者の茂木健一郎氏が受験生およびそのご家族に向けて、学習戦略のアドバイスを語った。茂木氏は「苦手科目と得意科目があったら、苦手科目からやりましょう」と力強く提言。受験の配点を考慮すると、「苦手意識がある科目を捨てたら絶対にダメなわけですよ」とし、どんなにやりたくない科目でも取り組むことの重要性を訴えた。 氏はさらに、得意科目の点数を上