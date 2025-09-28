フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２８日、自民党総裁選（１０月４日投開票）候補者がスタジオ生出演し討論を行った。自民党総裁選には小林鷹之元経済安保担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人（届け出順）が立候補している。その中でネット戦略が議論になり、同局の松山俊行キャスターから小泉氏へインターネット配信動画へのコメント