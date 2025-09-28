◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）２６日（日本時間２７日）の敵地・マリナーズ戦で２点リードの７回に登板し、１回１安打無失点２奪三振と好投とした佐々木朗希投手（２３）が２７日（同２８日）、同戦の試合前にクラブハウスで取材に応じた。前日は自身初の中１日で圧巻の投球を見せた。先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）を計測