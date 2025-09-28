西島秀俊と台湾を代表する国民的女優のグイ・ルンメイが共演し、真利子哲也が監督を務める「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」。"日×台×米合作で送る極限のヒューマンサスペンス"と銘打った同作が、絶賛上映中だ。 西島秀俊とグイ・ルンメイが夫婦を演じた真利子哲也監督最新作『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』(C)Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.ニューヨークの片隅で暮らす1組の夫婦。夫・賢治(西島)は廃墟の