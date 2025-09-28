全国に34万人いる医師の中でも、とくに優れた医師だけがもつ「肩書」がある。病院の看板を見てもわからない、その実力を徹底調査した。「名伯楽」が愛媛にいたそんな比野平氏は愛媛大学医学部の出身。かつて同学部耳鼻咽喉科学教室では、世界で初めて人工中耳の開発・臨床応用に成功した柳原尚明氏が教授の座にあり、数多くの名医たちを育ててきた。柳原氏が設立メンバーの一人である愛媛県の鷹の子病院もまた、耳鼻咽喉科の名医が